حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎.‎

ارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال



ومن ناحية أخرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.



وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة



وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".





ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون



وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".



واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.





الهجوم البري على قطاع غزة



في السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.

وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.

وعلى الرغم من قيام بعض آليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا وأسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.

