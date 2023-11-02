الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة الرصف وصيانة الطرق وفقًا للمواعيد والمعايير المقررة

لقاء محافظ أسيوط،
لقاء محافظ أسيوط، فيتو

 أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تنفيذ ونهو مشروعات رصف الطرق وصيانتها، والجاري تنفيذها بمختلف مدن وأحياء ومراكز المحافظة عن طريق مديرية الطرق ومشروع وحدة الصرف في المواعيد المقرر تنفيذها، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة لها باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد. 

 

مرافق البنية التحتية 

 وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق بين مسئولي مديرية الطرق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق البنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات والاتصالات وغيرها تزامنًا مع أعمال تنفيذ الرصف.. جاء ذلك خلال لقائه المهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة.

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تنفيذ مشروعات قطاع الرصف 

تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة ونسب التنفيذ التي تم تحقيقها حتى الآن في الخطوات والإجراءات اللازمة لطرح وترسية وتنفيذ لمشروعات قطاع الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالي الحالي مع بحث سبل الاسراع في تنفيذ الأعمال، وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

 

المواصفات الفنية للطرق 

 وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات المختلفة من بينها أعمال الرصف الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لنهو الأعمال في المواعيد المحددة مسبقًا، لافتًا إلى تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. 

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 وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة سواء عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية لأعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفائتها وخاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات الخطة الاستثمارية.

 

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