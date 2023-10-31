جامعة أسيوط تعلن إطلاق شهر البيئة وفتح القيد في دبلوم تكنولوجيا المعلومات

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة شنغهاي

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ ببروتوكولات التعاون المشترك مع الجامعات العالمية المرموقة من بينها؛ اتفاق التعاون بين كلية العلوم- جامعة أسيوط وكلية الزراعة والبيولوجيا بجامعة شنغهاي Jiao Tong بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية بجامعة أسيوط، ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم الفني، والموافقة على العرض الوارد من جامعة شرق الصين العادية بشنغهاي؛ بانضمام كلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط؛ إلى عضوية تحالف التربية الرياضية العالمي WPEA.

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وأقر مجلس جامعة أسيوط، تعديل بروتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، والمنظمة الدولية للأبحاث الرياضية ببريطانيا، بالتعاون مع WFDP للاستشارات الرياضية، وقياس اللياقة البدنية بدولة الكويت، وتعديل اتفاقية التعاون بين جامعة أسيوط، وجامعة سان سباسيتان بدولة تشيلي.

إطلاق شهر البيئة

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إطلاق شهر البيئة، والمقرر له في نوفمبر الجاري، تحت عنوان COP28-Assiut، وشعار:"الحلم الأخضر" للعام الثاني على التوالي، وتسعى الجامعة هذا العام إلى إتاحة الفرصة للجامعات الأخرى في محافظة أسيوط؛ للمشاركة في فاعليات شهر البيئة المتعددة على مدار الشهر تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

برنامج الدبلومة المهنية في تكنولوجيا المعلومات

ووافق مجلس جامعة أسيوط، على السماح للطلاب الحاصلين على مؤهل عال بنظام التعليم المفتوح بالتقدم للقيد ببرنامج الدبلوم المهنية في تكنولوجيا المعلومات (برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة) بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما وافق مجلس جامعة أسيوط؛ على قبول منحة الأجهزة المعملية المقدمة من هيئة Seeding Lab إلى كلية الصيدلة؛ بقيمة تقديرية من 200 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار أمريكي، وقبول الإهداء المقدم من شركة HAWK بالصين إلى مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى؛ لغرض البحث العلمي، وهو عبارة عن عدد (2) منظار كلى بمشتملاته، وعدد واحد مضخة محاليل بقيمة إجمالية (11500) دولار.

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