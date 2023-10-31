الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

مجلس جامعة أسيوط يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

مجلس جامعة أسيوط،
مجلس جامعة أسيوط، فيتو

عقد مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ جلسته الشهرية، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية.

 

دقيقة على أرواح شهداء فلسطين 

 

وفي مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة؛ حدادًا على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته مؤكدا على تأييده المطلق، ودعمه لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،و تضامن جامعة أسيوط مع  الأشقاء الفلسطينيين؛ في البقاء على أراضيهم، وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

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جاهزية مستشفيات جامعة أسيوط تزامنا مع أحداث غزة 

 

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي؛ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات، من بينها: التأكيد على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية؛ للتعامل مع أي طوارئ طبية؛ لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، وتعظيم الإفادة من بنك المعرفة المصري؛ لتحقيق أقصى إفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة، وهائلة؛  للتعلم،والتدريب، وتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب حجم المشروعات، والإنجازات التي يتم تنفيذها لكافة أنحاء الجمهورية.

 

مبادرة أكتوبر الوردي 

 

 واستعرض مجلس جامعة أسيوط، أهم الأنشطة، والأحداث البارزة؛ خلال أكتوبر 2023م من بينها، تنظيم احتفالية استقبال العام الدراسي الجديد في أول يوم دراسي، والدكتور المنشاوي يطلق شعار:" بعلمك، وعملك تبني وطنك"، ويتفقد كليات الجامعة ؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، كما شاركت الجامعة في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يوثق إنجازات الدولة المصرية، ويقدم رؤية لمواجهة كل التحديات، وإطلاق أعمال قافلة "وصال الخير " بقرية شطب"، وافتتاح عدد من الوحدات الطبية الجديدة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية، وإطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين، وإطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ تزامنًا مع مبادرة " أكتوبر الوردي"، كما قامت الجامعة بتنظيم احتفالية كبرى بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر؛ بحضور اللواء سمير فرج، وافتتاح مبنى سكن الطلاب (ب) بقطاع المدن الجامعية بعد تجديده.

 

 

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كما استعرض الدكتور أحمد المنشاوي؛ معالم النهوض بالمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها، وتحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية، وأجهزة، ومستلزمات طبية، وخدمية، وافتتاح عدد من الوحدات الطبية، والعلاجية الجديدة.

كما وافق مجلس الجامعة ؛ على وضع ضوابط مشاركة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بكلية الفنون الجميلة؛  في الأنشطة الأكاديمية، والبحثية، والمجتمعية، وكذلك تعيين البروفسيور Ville Leinonen  أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة فنلندا في وظيفة  محاضر زائر بقسم جراحة المخ والأعصاب بالكلية (علماء ممتازون).

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وشهد  المجلس عقد جلسة عصف ذهني، والتي تحدث  فيها الدكتور محمد عبدالعظيم طلب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي؛ عن الوضع الراهن للجامعة بوصفه أساسيًا في وضع الخطة الاستراتيجية؛ عن طريق التحليل الرباعي،  والذي يتضمن: نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات، موضحًا نقاط القوة للجامعة في البيئة الداخلية، وكذلك الفرص، والتهديدات الموجودة في البيئة الخارجية.

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