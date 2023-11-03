الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين، معدل شحن السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية،
السيارات الكهربائية، فيتو

يتوجه البعض إلى استخدام السيارات الكهربائية نظرا لانخفاض أسعار الطاقة الكهربائية وحمايتها للبيئة خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود. 

وارتفعت أسعار البنزين خلال الساعات الماضية مما جعل البعض يسأل معدل شحنات الطاقة الكهربية للسيارات والتي جاءت كالتالي: 

تطرح السيارات الكهربائية ببطاريات بحجم 4,680 مم يجعلها أسرع بطارية يتم شحنها على عكس البطاريات الأخرى.   
 
تتميز السيارات الكهربائية بالشحن من 0% إلى 80% في 32 دقيقة، مما يجعلها قادرة على قطع مسافة 250 كيلووات.

بينما تتميز سيارات بوليستار 2 بشحن بطاريتها من 10 إلى 80% في حوالي 40 دقيقة.

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وسيارات كيا EV6 وهيونداي ايونيك 5، تشحن بطارياتهم من 10 إلى 80% في 18 دقيقة فقط، لذلك تعد سيارات الكهرباء أرخص بكثير من سيارات البنزين

بعد زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري

بعد زيادة البنزين، معدل شحن السيارات الكهربائية الأكثر وفرة من سيارات البنزين

 

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