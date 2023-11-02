أسعار ومواصفات سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة

سيارات شيري، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، قيمة الزيادات الجديدة في أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024، والتي صلت نحو 40 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها نوفمبر الجاري.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 في نوفمبر، وهي كالتالي:-

يصل سعر أول فئة بيزلاين 535 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 580 ألف جنيه بدلًا من 540 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة هاي لاين 605 آلاف جنيه بدلًا من 565 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

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مواصفات سيارات شيري أريزو 5

حصلت سيارات بمحرك سعة 1500 سي سي DVVT بقوة 114 حصانا عند 6150 لفة في الدقيقة وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة. كما تحمل ناقل حركة CVT أوتوماتيك وجر أمامي مع خزان وقود سعة 48 لتر. ويتوفر لها أقراص فرامل أمامية مهواة وخلفية أقراص.

ويبلغ طول السيارة 4.572 مم والعرض لها 1.825 مم وارتفاعها 1.482 مم مع قاعدة عجلات 2.670 مم وحقيبة خلفية تتسع الي 430 لتر مع خلوص أرضي 129 مم. كما يبلغ وزن السيارة 1.297 كجم. وتحمل السيارة تعليق أمامي مستقل ماكفرسون وتعليق خلفي توريجن بيم شبه مستقل مع باور ستيرينج هيدروليكي وعجلات ألومنيوم 16 بوصة.

مواصفات وسائل الأمان في شيري أريزو 5



فرامل ABS وEBD

ومساعد فرامل

ونظام تحكم في الجر

ونظام ESP

ومساعد الثبات على الطرق المرتفعة

و2 وسادة هوائية

وتذكير بأحزمة الأمان في الامام وتعديل لها كذلك.

كما تتاح مع مصابيح اشارة طواريء وحساسات ركن خلفية وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف وانذار تحديد السرعة وكاميرا الرؤية الخلفية وايموبليزر.