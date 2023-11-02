الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس جامعة القناة يهنئ الطلاب حاصدي ميداليات البطولة الإفريقية والعربية لرفع الأثقال

بطولة رفع الاثقال،
بطولة رفع الاثقال، فيتو

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الطلاب حاصدي ميداليات البطولة الإفريقية والعربية وكأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال، مُجددًا دعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين بكافة مجالات الأنشطة، مؤكدًا على اعتزاز الجامعة بطلابها حاصدي الميداليات، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيدا من الارتقاء والتقدم. 

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أسماء الطلاب الحاصلين 

وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حصول الطالب سعيد هلال عبد الفتاح - بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية ولاعب منتخب مصر 10 ميداليات وكأس أفضل لاعب، حيث حصل على الميدالية الذهبية في الخطف والميدالية الذهبية للكلين والنتر، والميدالية الذهبية في المجموع بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئين وزن 96ك. 

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جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة، فيتو

الميدالية الذهبية 

كما حصل "سعيد هلال" على الميدالية الذهبية في الخطف والميدالية الذهبية فى الكلين والنتر والميدالية الذهبية في المجموع بالبطولة العربية لرفع الأثقال للناشئين وزن 96ك، وقد حصل أيضًا على الميدالية الفضية في الخطف والميدالية الفضية فى الكلين والنتر والميدالية الفضية فى المجموع في البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار وزن 96ك، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية بطولة كأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال وزن 96ك، والحصول على كأس أفضل لاعب فى بطولة كأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال. 

جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة، فيتو

كما أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى إحراز الطالب حلمي عبد الباري محمد الطالب بالفرقة الأولى معهد فني تمريض ولاعب منتخب مصر 6 ميداليات، الميدالية الفضية في الخطف والميدالية الذهبية في الكلين والنتر، والميدالية الفضية فى المجموع بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئين وزن 73ك، كما احرز أيضًا الميدالية البرونزية فى الخطف، والميدالية الفضية في الكلين والنتر، والميدالية البرونزية في المجموع بالبطولة العربية لرفع الأثقال للناشئين وزن 73ك. 

جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة، فيتو

تفوق الفتيات 

وأعلن الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الطالبة نورا عصام  الطالبة بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية ولاعبة منتخب مصر قد أحرزت  10 ميداليات، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الخطف والميدالية الذهبية في الكلين والنتر والميدالية الذهبية في المجموع بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال للناشئات وزن 55ك، وحصلت على الميدالية الذهبية في الخطف والميدالية الذهبية في الكلين والنتر والميدالية الذهبية في المجموع في البطولة العربية لرفع الأثقال للناشئات وزن 55ك، وقد أحرزت أيضا ً الميدالية الذهبية في الخطف والميدالية الذهبية في الكلين والنتر والميدالية الذهبية في المجموع في البطولة العربية لرفع الأثقال للكبار وزن 55ك.  

جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة، فيتو
جانب من البطولة، فيتو

بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في بطولة كأس الأندية الإفريقية لرفع الأثقال وزن 55ك، وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023م، بمشاركة 193 لاعب ولاعبه من 27 دولة عربية وإفريقية، حيث شارك في البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للشباب والناشيئن 15 دولة إفريقية لجميع الأعمار، وشارك فى البطولة العربية لرفع الأثقال للشباب والناشئين والكبار 12 دولة عربية لجميع الأعمار.

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