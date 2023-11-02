الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

 ثمَّن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدَّور المحوري الرئيس الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بشأن القضية الفلسطينية والأقصى الشريف، مؤكدًا أنَّ مصر -انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والحضارية والإقليمية والدينية- لم ولن تتخلى، ولو للحظة واحدة، عن القضية الفلسطينية وعن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة كما يحيا سائر شعوب العالم.

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القضية الفلسطينية والأقصى الشريف

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري بأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية الذي تمَّت فيه مناقشة القضايا الدينية والإنسانية الهامة التي تشغل بال المسلمين حول العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

ضحايا الشعب الفلسطيني 

كما قرأ المجتمعون الفاتحة لأرواح الشهداء الأبرار من أهل غزة، متوجهين بأسمى آيات التعازي والدعم لأهالي الضحايا من شهداء ومصابين، وبكل كلمات التقدير والثناء للشعب الفلسطيني الصامد الأبيِّ على موقفه الصامد ورفضه التهجير من أرضه بأي وضع من الأوضاع.

تهجير الشعب الفلسطيني

 وتقدم أمناء الفتوى بكل معانى التأييد للقيادة؛ لوقوفها بكل صرامة وشجاعة أمام مخطط تصفية القضية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

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 وناشد المجتمعون عقلاءَ العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات البشعة على الفلسطينيين ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه هذا الكيان المحتل تجاه أهالي غزة.
وأكد المجتمعون أن الحفاظ على الوطن والدولة الوطنية وعدم التفريط في أي شبر من أرض الوطن هو واجب شرعي ومقدس.
وأكد أمناء الفتوى أن القضية الفلسطينية هي قضية عدل وحق وحرية لشعب مظلوم ومحتل من قِبل كيان غاصب وعنصري، مثمِّنين كلَّ صور التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المشروعة، سواء بالدعاء أو التبرع والتي تكون من خلال القنوات الشرعية والقانونية والمعتمدة.

واختتم المفتي الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور أمناء الفتوى والباحثين في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دور الدولة في نصرة القضية الفلسطينية؛ لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني من حرية وكرامة وعودة إلى أرضه.

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مفتى الجمهورية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الأقصى الشريف

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