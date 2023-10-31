أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولي للاستثمار

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة الاستثمارية بوزارة الشباب والرياضة لبحث الآليات وبدء تنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والمتضمن العديد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك مع عدد من المستثمرين من مختلف الدول.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مشاركة 37 دولة عربية وافريقية واوروبية في الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، بإجمالي 300 مشارك ومشاركة من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي، لهو خير دليل على نجاح المؤتمر، مضيفا أنه سيتم العمل على توصيات المؤتمر والتي بلغت 22 توصية والتي تسعى أغلبها إلى تعظيم الاستثمار الرياضي، وهو ما تسعى إليه دائما وزارة الشباب والرياضة في كل برامجها وخططها من أجل النهوض بالرياضة المصرية.

Advertisements

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولى للاستثمار، فيتو

كما أوضح وزير الشباب والرياضة انه قد تم اتخاذ خطوات جادة وقوية من أجل دعم الاستثمار الرياضي وهناك العديد من الرؤى والأفكار التي سيتم تنفيذها في المستقبل لاستكمال عملية التطوير.

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولى للاستثمار، فيتو

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تشكيل مجموعة عمل لمتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالتوصيات وفقا التوقيتات الزمنية المحددة فضلا عن دراسة توزيع عوائد تلك الاستثمارات على مختلف مدن وقرى محافظات الجمهورية.

أشرف صبحي يبحث آليات تنفيذ توصيات الملتقى الدولى للاستثمار، فيتو

وفى سياق متصل وجه الوزير الشكر للقائمين على تنفيذ الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، وبرنامج الاتحاد الرياضي للجامعات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى.

من ناحية أخرى تفقدت لجنة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لـ الطب الرياضي، مركز الطب الرياضى بالسويس تمهيدا لافتتاحه.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتطوير منظومة الطب الرياضي، حيث تفقدت اللجنة مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه.

الشيخ يترأس لجنة لتفقد مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه، فيتو

ويمثل مركز الطب الرياض بالسويس إضافة كبيرة لمنظومة الطب الرياضي فى مصر وتهدف الزيارة إلى التجهيز للبدء الفعلى للتشغيل خلال الفترة المقبلة من خلال فرش المركز بالأجهزة والاحتياجات اللازمة للتشغيل.

الشيخ يترأس لجنة لتفقد مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه، فيتو

وأكد أحمد الشيخ أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات ومراكز الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الهام.

الشيخ يترأس لجنة لتفقد مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه، فيتو

وأضاف أن توجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً الرياضيين والمجتمع، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

الشيخ يترأس لجنة لتفقد مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه، فيتو

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتح قبل أيام وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية منذ أغسطس 2013 لتقوم الإدارة المركزية للطب الرياضي برئاسة الدكتور أحمد الشيخ بإعادة تشغيلها، حيث تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.

الشيخ يترأس لجنة لتفقد مركز الطب الرياضي بالسويس تمهيدا لافتتاحه، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل علي تحويل وحدات الطب الرياضي إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

تفاصيل تطوير وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات، فيتو

وأشار أشرف صبحي إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي، وأهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.

تفاصيل تطوير وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات، فيتو

تفاصيل تطوير وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية

فيما كشف الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، تفاصيل افتتاح وحدة الطب الرياضي بعد تطويرا عقب توقف دام 10 سنوات، مؤكدا أن وحدة الطب الرياضي تضم حجرة كشف باطنة وقلب وعلاج طبيعي وتحتوي علي أجهزة علاج طبيعي وجهاز رسم قلب، وتحتوي الغرفة علي 3 حجرات لجلسات العلاج الطبيعي، وحجرة الكشف وتحتوي الغرفة الثانية علي أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التأهيل الرياضي.

تفاصيل تطوير وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات، فيتو

وتم تطوير الأجهزة والمنشآت من ميزانية الإدارة المركزية الطب الرياضى وقد حققت الوحدة خلال التشغيل التجريبى إيرادات متميزة فى أول أيام عملها.

تفاصيل تطوير وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية بعد توقف 10 سنوات، فيتو

وحضر الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة،نائبا عن الدكتور احمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، شاهيناز ممدوح مدير عام المدن الشبابية بالدلتا،الدكتور أبو عوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، د.وائل ناصر مشرف الوحدة.