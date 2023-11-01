الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يتابع حالة مصابي حادث سير فريق دكرنس

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عددًا من الاتصالات بمختلف المسئولين والجهات المعنية؛ للاطمئنان على حالة مصابي حادث تصادم أتوبيس فريق دكرنس مع سيارة نقل، ما نتج عنه إصابة 23 شخصًا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم لتلقي العلاج اللازم، دون وجود لحالات وفيات.

23 مصابًا جراء الحادث يتلقون الرعاية بمستشفى بلطيم


وكلف الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الدكتورة منى عثمان وعزت محروس مدير مديرية كفر الشيخ، بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك والاطمئنان على جميع الحالات التي تتلقى العلاج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وتابع وزير الشباب والرياضة الإجراءات المتخذة بشأن الرعاية الطبية التي يتلقاها مصابو فريق دكرنس التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي، والذين تم نقلهم لمستشفى بلطيم.



تم خروج المصابين وتوجهوا إلي محافظة الدقهلية بعد تقديم الإسعافات لهم، ويتبقي حالتين حالتهم تحتاج للحجز في المستشفى، وتم التنسيق لنقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي بعربية إسعاف مجهزة.


 

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وزير الشباب والرياضة كفر الشيخ الشباب والرياضة دكرنس فريق دكرنس مستشفي بلطيم

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