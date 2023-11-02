محافظ الدقهلية: تنفيذ معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة العمل الجاد في استكمال أعمال تنفيذ معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين بنطاق المحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

وشدد "مختار على المتابعة المستمرة لأعمال صيانة مشروعات التطوير والتجميل التي تم تنفيذها بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بنطاق المحافظة تحقيقا لرضا المواطنين.

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جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم مع عدد من رؤساء القطاعات التنفيذية والوحدات المحلية للمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام، وحضر الاجتماع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والأستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية ونها فهمي مدير عام العلاقات والمراسم والمهندسة مني الساعي مدير عام متابعة المشروعات والأستاذ عبد الغني الصبيحي مدير عام غرفة العمليات والمهندس أكرم السقا مدير عام الشئون الإدارية ومحمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات المهندس هيثم عبد الرحيم مدير عام الدعم الفني وهانم التهامي منسق معرض أيادي مصر، ورضا سلامه مدير عام الإعلام.

جانب من الاجتماع، فيتو

استهدف الاجتماع متابعة ملفات العمل وانتظامه داخل القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ المشروعات، وأيضا ملفات العمل بالإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين..

وقد أكد "مختار"على ضرورة العمل الجاد في استكمال أعمال تنفيذ معارض دائمة لبيع السلع بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والتفعيل للجان المرور والتفتيش على كافة المنافذ والمحال العامة، لضبط الأسعار تخفيفا للعبئ عن المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفات التي يتم ضبطها لردع المخالفين..

ووجه "مختار"للمتابعة المستمرة لأعمال صيانة مشروعات التطوير والتجميل التي تم تنفيذها بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة والحرص التام علي ما تحقق من انجازه بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين..

وفي ذات السياق وجه "مختار"لمتابعة تكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة بنطاق مدينة المنصورة عاصمة المحافظة وأيضا التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية من خلال جهاز النظافة والتجميل لاستمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة كل في نطاقه، كما أكد " مختار" علي ضرورة اعطاء دفعة قوية للعمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وسرعة نهوها وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وضرورة العمل الجاد لتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ لبعض المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية..

جانب من الاجتماع، فيتو

وفي نهاية الاجتماع أكد "مختار"علي أننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسئول أن يؤدي عمله بما يرضى الله.