بين التثبيت والرفع.. توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي اليوم.. والنتائج المترتبة على القرار

يترقب الجميع قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي من المقرر انعقادها مساء اليوم الخميس 2 من نوفمبر الجاري، حيث يتوقع البعض رفع سعر الفائدة، بينما يتوقع آخرون تثبيتها والإبقاء عليها خلال الفترة الحالية، حيث يتساءل الكثير من الناس عن مدى تأثير هذه القرارات على السوق المحلي وأسعار المنتجات والسلع خلال الفترة الحالية.

توقعات الرفع بهذه النسب

وأوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بواقع 1% خلال اجتماع البنك المركزي المنعقد مساء اليوم.

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البنك المركزي المصري، فيتو

مدى تأثير هذا القرار على السوق المحلي

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري تحاول أن تجعل قرار الرفع اخر الحلول، خاصة وأنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تم رفع سعر الفائدة بنسبة وصلت إلى 11% حتى وقتنا الحالي، فقرار الرفع مرة أخرى يأتي بعد دراسة وتفكير، لتأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية والسوق المحلي.

موقف الدول الناشئة

وأوضح الإدريسي، أن قرار الرفع إذا لم يتم خلال اجتماع اليوم، فإنه سيتم اتخاذه خلال الاجتماع القادم نظرا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ظل زيادة معدلات التضخم العالمية ونقص العملة الأجنبية، وبالتالي تؤثر على اقتصاديات الدول الناشئة والتي تعد مصر من ضمنها ومعدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول.

الدولار مقابل الجنيه المصري، فيتو

اتجاه نحو التثبيت

من جانبه، توقع الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، تثبيت سعر الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري نظرا لأن المشكلة في المعروض من السلع والمنتجات المختلفة وليس في الطلب عليها، وبالتالي قرار الرفع لا يجدي نفع أو حل لهذا الأمر.

ظروف تؤثر على قرار المركزي المصري

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السوق المحلي لا يتحمل أي زيادة في سعر الفائدة خلال الفترة الحالية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم في مختلف الأصعدة والمجالات، والتي بدأت منذ ظهور جائحة "كورونا" مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي بدأ منذ يوم 7 من أكتوبر الماضي، ويستمر حتى وقتنا الحالي.

هل يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على مصير سعر الفائدة اليوم؟

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي أمس بشأن تثبيت سعر الفائدة، لا يؤثر بالضرورة على قرار المركزي المصري اليوم، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية لكلا البلدين، فالمشكلة في السوق المحلي المصري لا تكمن في السيولة، وإنما في العرض لمختلف السلع والمنتجات.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء علي سعر الفائدة 4 مرات في اجتماعات فبراير ومايو ويونيو وسبتمبر من العام الجاري، ورفعتها مرتين فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي، قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند 5.25 و5.5%.بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.