الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير يوضح السيناريوهات المتوقعة لتحديد مصير سعر الفائدة اليوم

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس 2-11-2023 للنظر في سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وتحديد مصيرها، حيث يترقب الجميع نتائج هذا الاجتماع وتأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية وأسعار مختلف المنتجات والسلع بالسوق المحلي.

 

توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم 

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بواقع 1% خلال اجتماع البنك المركزي المنعقد مساء اليوم.

 

اجتماع البنك المركزي اليوم، فيتو 

 

قرار الرفع اخر الحلول المقترحة 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تحاول أن تجعل قرار الرفع آخر الحلول، خاصة وأنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تم رفع سعر الفائدة بنسبة وصلت إلى 11% حتى وقتنا الحالي، فقرار الرفع مرة أخرى يأتي بعد دراسة وتفكير، لتأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية والسوق المحلي.

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اليوم، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة

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البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

 

أسباب رئيسية لقرار الرفع 

 وأوضح الإدريسي، أن قرار الرفع إذا لم يتم خلال اجتماع اليوم، فإنه سيتم اتخاذه خلال الاجتماع القادم نظرا للظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، في ظل زيادة معدلات التضخم العالمية ونقص العملة الأجنبية، وبالتالي تؤثر على اقتصاديات الدول الناشئة والتي تعد مصر من ضمنها ومعدلات النمو الاقتصادي لهذه الدول.

 

تجدر الإشاره إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة 4 مرات في اجتماعات فبراير ومايو ويونيو وسبتمبر من العام الجاري، ورفعتها مرتين  فقط في مارس بنسبة 2% وأغسطس بنسبة 1%، بواقع 100 نقطة أساس.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند 5.25 و5.5%.بعد أن ثبته في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، وهو ما جاء بعد رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022.

 

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