الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبرا الخيمة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

 شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، إثر إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، خلال مشاجرة مع نقاش، بمنطقة منطي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

 وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم.

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 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب شهود الواقعة لسماع شهادتهم.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شاب مصاب بجرح ذبحي بالرقبة خلال مشاجرة بينه وبين آخر بدائرة القسم، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحثي بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص حدوث مشاجرة بين كلا من "م ن ص"، 30 سنة، نقاش، وأخر "ن ب ت"، 52 سنة، صاحب فرش لبيع الفاكهة بدائرة القسم، بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها الأول على الثاني بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس.

وكشفت التحريات أنه عقب الواقعة، توجه المصاب لإحدى المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج، وطلب من صديق نجله المدعو "إ ز م"، 27 سنة، عامل، الوقوف على فرش الفاكهة لحين عودته من المستشفى، وأثناء وقوفه قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وأحدث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وفر هاربا.

وجرى نقل المصاب لمستشفى ناصر العام إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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