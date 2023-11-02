الخميس 02 نوفمبر 2023
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حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط 3 تجار مخدرات أطلقوا الرصاص لترويع الأهالي في شبرا الخيمة

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع"فيس بوك" تضمن قيام 3 أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين بأنهم تجار مخدرات.

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 رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو لـ3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - 3 فرد محلى - طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - ميزان حساس.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة ثان شبرا الخيمة منطقة شبرا الخيمة وزارة الداخلية

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