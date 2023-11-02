سقوط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش بـ5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسماعيلية–المنوفية–جنوب سيناء –الأقصر- الشرقية" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.



وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية-مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبحوزته (8 كيلو جرامات من مخدر الهيروين - 100 كيلوجرام من مادة الباراسيتامول -2ميزان حساس - السيارة المستخدمة فـى ترويج المواد المخدرة - أدوات تصنيع المواد المخدرة).



كما تم ضبط (3 عاطلين–لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة المنوفية)، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات – دراجة نارية " بدون لوحات " ).

Advertisements

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل –له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة جنوب سيناء) وبحوزته (1,700 كيلوجرام من مخدر الحشيش) كما تم ضبط (عنصر إجرامى –له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الأقصر) وبحوزته (3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش–سلاح أبيض "مطواة").



وتم ضبط (عاطل–له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية وبحوزته (45 كيلوجرام من مخدر الحشيش).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.