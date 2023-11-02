الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تأجيل مؤتمر بغداد المشارك به ماكرون بسبب غزة، اعرف التفاصيل

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر نوفمبر ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجِّلت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".

وقال علاء الدين لفرانس برس إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي "تم تأجيله حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية لا سيما ما يحصل في فلسطين".

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واكد بذلك معلومات نشرت في مقال لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

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