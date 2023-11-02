الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

7.5 مليار دولار و10 آلاف قذيفة، تعرف على تكلفة العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت القناة 12 للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن تكلفة الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب في قطاع غزة بلغت نحو 7.5 مليار دولار حتى الآن.

 

عشرة آلاف قذيفة

 وفي وقت سابق، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيشه ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، مشيرًا إلى أن قواته قضت على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس.

 

ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة

 وأضاف جالانت، خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الحرب لها ثمن باهظ والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول، مشيرًا إلى أنه أمام المقاومة الفلسطينية خياران إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم، قائلًا: "نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف تم القضاء عليهم".

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 لن ننساكم

وتابع الوزير الإسرائيلي: "أقاسم عائلات الجنود أحزانهم، أعرف أن عائلات الجنود يعيشون قلقا وانا أدعمهم وأقول لعائلات الأسرى لن ننساكم".

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