الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب محرقة بحق أطفال غزة

العدوان الاسرائيلى،فيتو
العدوان الاسرائيلى،فيتو

قطاع غزة ، قالت الباحثة زينب عباس،المتخصصة بالشأن الاسرائيلي إن الكيان الصهيوني يرتكب محرقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة راح ضحيتها الآلاف من الشهداء.

وأكدت في تصريح خاص لـ فيتو أن إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بارتكابها المجازر في قطاع غزة  ورفضها قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار. 

Advertisements

وأشارت إلى أن 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمُسنين وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية، مضيفة أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلحة محرمة دوليا في  قطاع غزة من خلال استخدام قنابل الفسفور الأبيض التي تحرق أجساد الأطفال وترتكب جرائم إبادة جماعية من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية. 

وتابعت، ان  حكومة الطوارئ الإسرائيلية تعلم علم اليقين أنه لا يُمكنها التخلص من حركة حماس والقضاء عليها، لصعوبة الاجتياح البري في القطاع ولصعوبة السيطرة عليه بشكل واسع وكامل، من أجل ذلك تهدُف تلك الضربات  الآن إلى فصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، حتى تبدو هذه المهمة أيضًا تُمثل صعوبة للجيش الإسرائيلي. 

ولفتت إلى أن الاحتلال يقوم بمناورات في مناطق زراعية غير مأهولة، وفي نطاق حي الشجاعية الذي يقع شرق قطاع غزة، ولكن القوات لم تتوغل داخل قطاع غزة بشكل صريح، حتى المُحاولات التي تمت في شارع صلاح الدين كانت بمثابة محاولات كر وفر باءت في النهاية بالفشل، حيث لم يمكث الجيش الإسرائيلي سوى ساعة واحدة وانسحب مرة أُخرى بعد الهجوم المُضاد من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية، ولذلك يُمكننا القول أن المحاولات الجزئية لعملية الاجتياح البري في القطاع تتم "تحت غطاء القصف الوحشي المستمر".

واشارت ان زيادة الضربات الاسرائيلية على غزة وسقوط الضحايا سيؤدي لاتساع رقعة الصراع وستكون حرب مُتعددة الجهات خاصة بعد ان أعلن اليمن رسميًا دخوله المباشر في حرب ضد إسرائيل، حيث صرح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مُسيرة مباشرة تجاه إسرائيل للمرة الثالثة، وبذلك تُفتح النار رويدًا رويدًا من اليمن وحزب الله على التحالف الصهيوني الأمريكي جراء جرائم الحرب المُستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم يمكن أن تتسع رقعتها لتكون بوادر حرب إقليمية محتومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع غزة الضربات الإسرائيلية المقاومة الفلسطنية ضحايا الضربات الجوية القنابل الفوسفوية

مواد متعلقة

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

البيت الأبيض: لا ندعم توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة

إدانات برلمانية واسعة بسبب المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة

عبور 60 شاحنة مساعدات إغاثية معبر رفح البري تمهيدا لدخولها قطاع غزة

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

مراد منير: تعاونت مع الكينج 18 عاما بدون خلاف واحد.. فخور بأولادي ولا تشغلني انتقادات «أبناء العاملين»

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية