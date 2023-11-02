باحثة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب محرقة بحق أطفال غزة

قطاع غزة ، قالت الباحثة زينب عباس،المتخصصة بالشأن الاسرائيلي إن الكيان الصهيوني يرتكب محرقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة راح ضحيتها الآلاف من الشهداء.

وأكدت في تصريح خاص لـ فيتو أن إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بارتكابها المجازر في قطاع غزة ورفضها قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.

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وأشارت إلى أن 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمُسنين وفقًا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية، مضيفة أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة من خلال استخدام قنابل الفسفور الأبيض التي تحرق أجساد الأطفال وترتكب جرائم إبادة جماعية من أجل الضغط على المقاومة الفلسطينية.

وتابعت، ان حكومة الطوارئ الإسرائيلية تعلم علم اليقين أنه لا يُمكنها التخلص من حركة حماس والقضاء عليها، لصعوبة الاجتياح البري في القطاع ولصعوبة السيطرة عليه بشكل واسع وكامل، من أجل ذلك تهدُف تلك الضربات الآن إلى فصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، حتى تبدو هذه المهمة أيضًا تُمثل صعوبة للجيش الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الاحتلال يقوم بمناورات في مناطق زراعية غير مأهولة، وفي نطاق حي الشجاعية الذي يقع شرق قطاع غزة، ولكن القوات لم تتوغل داخل قطاع غزة بشكل صريح، حتى المُحاولات التي تمت في شارع صلاح الدين كانت بمثابة محاولات كر وفر باءت في النهاية بالفشل، حيث لم يمكث الجيش الإسرائيلي سوى ساعة واحدة وانسحب مرة أُخرى بعد الهجوم المُضاد من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية، ولذلك يُمكننا القول أن المحاولات الجزئية لعملية الاجتياح البري في القطاع تتم "تحت غطاء القصف الوحشي المستمر".

واشارت ان زيادة الضربات الاسرائيلية على غزة وسقوط الضحايا سيؤدي لاتساع رقعة الصراع وستكون حرب مُتعددة الجهات خاصة بعد ان أعلن اليمن رسميًا دخوله المباشر في حرب ضد إسرائيل، حيث صرح المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مُسيرة مباشرة تجاه إسرائيل للمرة الثالثة، وبذلك تُفتح النار رويدًا رويدًا من اليمن وحزب الله على التحالف الصهيوني الأمريكي جراء جرائم الحرب المُستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم يمكن أن تتسع رقعتها لتكون بوادر حرب إقليمية محتومة.