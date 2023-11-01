رئيس إقليم القناة الثقافي في جولة مفاجئة لشمال سيناء (صور)

يواصل أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، جولاته في كافة المواقع الثقافية التابعة لرئاسة الإقليم، حيث أجرى جولة في المواقع الثقافية المختلفة بمحافظة شمال سيناء، يرافقه أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

خطة مرور مكثفة

وتضمنت خطة المرور على المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، المرور على مكتبه ضاحية السلام، وقصر ثقافة الشيخ زويد، وبيت ثقافة المساعيد، وكان في استقباله أشرف خيرت مدير القصر.

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جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مكتبة الطفل

كما تفقد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، نادي المرأة ومكتبه الطفل، والمكتبة العامة ومعرض الملابس الخاص بالزي السيناوي.

تشديدات على أعمال الصيانة

وأكد مدير عام الإقليم خلال الجولة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة وتجهيز المكان بالشكل اللائق لاستقبال الرواد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

شدد أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، على استمرار أعمال الصيانة والتطوير في المواقع الثقافية المختلفة بمدن الإقليم.



وأشار إلى ضرورة استمرار خطة مرور مديري الأفرع الثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي على كافة المواقع الثقافية، لمتابعة انتظام سير العمل، وكذا مناقشة السلبيات التي تعوق العمل ووضع حلول جذرية لها.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

اجتماع لمديري الأفرع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الإقليم مع عدد من مسئولي الثقافة بمدن القناة وذلك في حضور كل من، الدكتور شعيب خلف مدير الإقليم وعبد المنعم حلاوة مدير عام ثقافة السويس، وشيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، محمود حنفي انابة عن مدير عام ثقافة شمال سيناء.





الاستعداد المبكر لليالي رمضان

وتناول الاجتماع مناقشة السلبيات التي تعوق العمل بالفروع والمواقع الثقافية التابعة، وإرسال تقارير للإدارات المختصة برئاسة الإقليم لسرعة حلها وتقديم المقترحات المتاحة أو البديلة. ‏