الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 42 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

حالات الإزالة، فيتو
حالات الإزالة، فيتو

أعلنت محافظ الفيوم، عن إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركزي إطسا والفيوم، على مدار اليومين الماضيين، خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، حفاظًا على الرقعة الزراعية، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء في هذا الشأن.

مركز الفيوم

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه تم إزالة 42 حالة تعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم، على الأراضي الزراعية منها 41 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 3 أفدنة و14 قيراطًا، و18 سهمًا، وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، بمساحة 525 متر مربع، لافتًا إلى أن الحملات شملت مختلف أحياء مدينة الفيوم، وعدد من القرى ضمت، الناصرية، وتلات، والشيخ فضل، ودسيا، والزاوية، والعدوة، وهوارة المقطع، وإبجيج وزاوية الكرادسة، وخلف ميزان البسكول بالطريق الدائري للفيوم.

Advertisements

مركز إطسا

 وأضاف محافظ، أنه تم إزالة  16 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركز ومدينة إطسا، بواقع إزالة عدد 14 حالة على الأراضى الزراعية، بمساحة 10 قيراط وسهمين، وحالتين داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، بمساحة 375 متر مربع، وشملت التعديات قرى قلمشاه، وعزبة الهيشة بقرية دفنو، وعتامنة المزارعة بقرية جردو، وبجوار محطة الصرف بمركز إطسا، موضحًا أن التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة شملت، صبات لأسقف خرسانية، ومباني منازل بالبلوك الأبيض، وأسوار، وقواعد وسملات خرسانية، وحفر أساسات، وشدات خشبية، وتمت مصادرة مواد ومعدات البناء، واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفات.

وشدد محافظ الفيوم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بأي تعديات عليها وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المسئولين المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني نحو ملف التعديات على الأراضي الزراعية أو عدم الإبلاغ عن المخالفات، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لشن حملات لإزالة أي تعديات في المهد، وتكثيف الأكمنة عند مداخل المدن والقرى لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط المخالف منها ومصادرتها.

تعليم الفيوم تستضيف البطولة الإقليمية لشمال الصعيد لذوي الهمم

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات لضبط مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم التعدي ببناء الأراضي الزراعية أراضى أملاك الدولة إزالة التعديات اخبار الفيوم

مواد متعلقة

تعليم الفيوم تستضيف البطولة الإقليمية لشمال الصعيد لذوي الهمم

حالة الطقس غدا الخميس 2-11-2023 في محافظة الفيوم

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات لضبط مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية