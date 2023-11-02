معجب يهدي كانييه ويست خاتما أثناء زيارته للرياض (صور)

كانييه ويست ، أهدى مواطن سعودي شاب، خاتما من الذهب، للمغني الشهير كانييه ويست، تعبيرا له عن حبه وإعجابه به، وذلك أثناء تواجد المغني الأمريكي في مدينة الرياض.

كانييه ويست في السعودية

التقطت المغني الأمريكي الشهير، ورجل الأعمال كانييه ويست، صورا تذكارية، مع عدد من المعجبين السعوديين، في حي حطين في العاصمة الرياض، حيث كان يتواجد لتناول الغداء في أحد مطاعم الحي الشهير.

ووصل كانييه ويست، للمملكة العربية السعودية مؤخرا، لحضور فعاليات انطلاق موسم الرياض لعام ٢٠٢٣.

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ألبوم جديد لـ كانييه ويست بعد سنوات من التوقف

في سياق متصل، كشفت مجلة Billboard، الرائدة في عالم الموسيقي، في تقرير لها أن المغني المثير للجدل كانييه ويست، سيصدر ألبومًا جديدًا مع Ty Dolla Sign، خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت مجلة Billboard، في تقريرها، أن إصدار الألبوم الجديد لكانييه ويست، كان مخططًا له في الأصل، أن يصدر بتاريخ الجمعة (13 أكتوبر)، قبل أن يتم تأجيله، ليصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد هذا الألبوم، بمثابة عودة كانييه ويست لعالم الموسيقى، بعد أن أصدر آخر ألبوم غنائي له في عام ٢٠٢١.

كانييه ويست يضع قواعد خاصة لزوجته

كشف تقرير جديد لموقع الديلي ميل، أن المغني الشهير ورجل الأعمال، يتحكم تحكم كامل في زوجته الجديدة مصممة الأحذية بيانكا سينسوري، ويضع لها قواعد خاصة ويجبرها على الالتزام بها.

وذكر التقرير الصحفي الصادم، أن كانييه ويست، يأمر زوجته "بيانكا سينسوري، بعدم التحدث أبدًا سواء مع الإعلام أو في المناسبات التي يحضرها الثنائي، كما يملي عليها ما يجب أن ترتديه، والأطعمة المسموح لها بتناولها.

فيما يزعم المقربون للثنائي، أن بيانكا، لم يعد لديها عقل خاص بها بعد الآن، وبدلًا من ذلك تطيع مغني الراب المثير للجدل في كل ما يقوله لها، لأنه أقنعها بأنهم يتمتعون بوضع “ملكي” في المجتمع.

وأوضح التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالطعام، فمن الواضح أن كانييه، يُسمح لبيانكا، باتباع نظام غذائي يتكون من الكباب، والآيس كريم، وعصير البطيخ، وقد ظهرت صور لبيانكا مؤخرا، وهي تنغمس في تناول هذه الأطعمة الثلاثة في الأشهر الأخيرة.

فيما قال صديق مقرب لبيانكا، لموقع DailyMail، “عندما تمكن عدد قليل من أصدقائها أخيرًا من الوصول إليها، والتحدث معها ونصحها، لم تكن مهتمة بالحديث، ولم تكن مهتمة بمخاوف أي شخص عليها.. لقد أبعدت الجميع عنها، وطلبت من أحد أصدقائها السابقين أن يبتعدوا عنها، وعندما حاولنا سؤالها عما إذا كانت بخير، قالت أننا نشعر بالغيرة من نجوميتها”.

منع كانييه وزوجته من ركوب قوارب فينيسيا

أعلنت شركة القوارب الفينيسية Venezia Turismo Motoscafi، حظر المغني الأمريكي كانييه ويست، وزوجته بيانكا، من ركوب القوارب النهرية في مدينة فينيسيا الإيطالية، مدى الحياة.

وأصدرت شركة القوارب Venezia Turismo Motoscafi، بيانا، أعلنت فيه أن المغني كانييه ويست، وزوجته بيانكا، ممنوعان من ركوب القوارب النهرية مدى الحياة، بسبب فعلهما الفاضح، والذي سجلته عدسات كاميرات.

وقالت الشركة:" كانييه ويست، وزوجته بيانكا، لن يكونا موضع ترحيب بعد الآن، على متن أي من قواربنا، نحن ننأى بأنفسنا تمامًا عن مثل هذه الأفعال والسلوكيات".

يذكر أن عدسات كاميرات البابارتزي، التقطت صور شبه عارية لكانييه ويست وزوجته، أثناء تواجدهما على متن أحد القوارب النهرية في فينيسيا، ما آثار الغضب والتساؤلات حول ما فعله الزوجين داخل القارب النهري.

ظهور مفاجئ لكانييه ويست في حفل ترافيس سكوت

فاجئ ترافيس سكوت ويست الرابر العالمي جمهوره، في حفل سيرك ماكسيموس، الذي أقيم في روما، بحضور المغني الشهير المثير للجدل والمشاكل، كانييه ويست، الذي ظهر معه علي المسرح، ليؤدي معه عددا من الأغاني.

ويعتبر هذا الظهور، نادرا ومفاجئ لكانييه ويست، الذي اختفى عن الساحة الغنائية، بسبب مشاكله المالية، ومع الرأي العام، بعد مهاجمته لليهود، وخسارته لشراكة أديداس، وغيرها من المشاكل التي تغطت علي موسيقاه وظهوره الفني.

كانييه ويست وزوجته الجديدة

التقطت عدسات المصورين، مغني الراب الأمريكي، وزوجته بيانكا سينسوري، وهما يرتديان ملابس غريبة، أثناء توجههما إلى حضور قداس الكنيسة، في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر كانييه ويست في الصور، وهو يرتدي ملابس سوداء بالكامل، عبارة عن تي شيرت مبطن من الكتف، يحتوي علي نقش لكلمة "Polizei"، وتعني الشرطة باللغة الألمانية، وبنطال ضيق اسود اللون.

بينما ظهرت زوجته بيانكا، وهي ترتدي ملابس سوداء تغطيها من الرأس إلى أخمص القدمين، وحذاءًا جلديًا أسود يصل إلى الركبة مع دائرة ضخمة من الإسفنج تغطي كتفيها ورقبتها.

زواج كانييه ويست وبيانكا سينسوري

وتزوج الأمريكي كانييه ويست، من مصممة الأحذية بيانكا سينسوري مؤخرا، وذلك بعد مرور شهرين فقط من طلاقه لكيم كارداشيان.

وكشف موقع TMZ في تقريره، أن كانييه ويست أقام حفلا صغيرا، ظهر فيه الثنائي بملابس الزفاف، كما ارتدت خاتم ضخم في الأصبع المخصص لخاتم الزواج.

وأوضح الموقع أن الثنائي لم يقدما حتى الآن عقد زواج رسمي، ولكنهما التزما سويا ببعضها البعض، خاصة أن كانييه قال مؤخرا إنه يمارس الجنس مرة أخري خارج نطاق الزواج.

كيم كارداشيان وأبنائها من كانييه ويست

في سياق متصل لم تتمالك كيم كارداشيان نفسها، ودخلت في نوبة بكاء، بسبب حديثها عن أولادها ومشاكل زوجها السابق كانييه ويست، ومدى صعوبة التعامل مع الوضع.

وظهرت كيم كارداشيان، في لقاء مصور مع المذيعة “أنجي مارتينيز”، وتحدثت لأول مرة عن كيفية التعامل مع أبنائها وتربيتهم بمفردها، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية التي يواجهها طليقها مغني الراب كانييه ويست.

وقالت كيم كارداشيان،:"الوضع صعب للغاية، أنا أحاول أن أبعد أولادي عن مشاكل والدهم، واتحكم في وصول الأخبار إليهم عبر تحكمي في استخدامهم للانترنت، كما أني أبلغت إدارة المدرسة بأن تنتبه، وتتأكد ألا ينقل لهم أحد من زملائهم أخبار سيئة عن والدهم،.. أنا أعاني، أنا فقط كنت أتمني أن يحظوا بأفضل تربية من الوالدين معا، خاصة أنه كان لدي أفضل أب في العالم، ولدي معه أفضل ذكريات".