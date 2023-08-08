الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ظهور مفاجئ لـ كانييه ويست في حفل ترافيس سكوت في إيطاليا (فيديو)

كانييه ويست وترافيس
كانييه ويست وترافيس سكوت، فيتو

ترافيس سكوت،   فاجئ الرابر العالمي جمهوره، في حفل  سيرك ماكسيموس، الذي أقيم منذ ساعات في روما، بحضور المغني الشهير المثير للجدل والمشاكل، كانييه ويست، الذي ظهر معه علي المسرح، ليؤدي معه عددا من الأغاني.

كانييه ويست يعود للغناء

ويعتبر هذا الظهور، نادر ومفاجئ لكانييه ويست، الذي اختفي عن الساحة الغنائية، بسبب مشاكله المالية، ومع الرأي العام، بعد مهاجمته لليهود، وخسارته لشراكة اديداس، وغيرها من المشاكل التي تغطت علي موسيقاه وظهوره الفني.

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ألبوم ترافيس سكوت يحتل المركز الأول

احتل ألبوم "UTOPIA"، لترافيس سكوت، المركز الأول على Apple Music، في 100 دولة، ليصبح أول ألبوم له يحقق هذا الإنجاز، فيما تواجدت الـ ١٩ أغنية التي تضمنها الألبوم، ضمن أفضل 40 أغنية على Apple Music بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

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ترافيس سكوت يهاجم ويسخر من كايلي جينر

هاجم الرابر الأمريكي، المليارديرة ووالدة أبنائه كايلي جينر، في ألبومه الجديد، تحديدا أغنية "Meltdown".

 وسخر ترافيس سكوت، من الممثل العالمي تيموثي شالاميت صديق حبيبته السابقة ووالدة أبنائه في أغنية Meltdown، قائلا: “لن تجدين نيران ساخنة مثلي، حرق رياضي مثل السعرات الحرارية، ابحثي عن شعلة أخرى / ساخنة مثلي”.

 

ترافيس سكوت يطرح ألبوم UTOPIA

وطرح الرابر العالمي، ترافيس سكوت، أحدث ألبوم له UTOPIA، والذي كان مقررا، أن يطلقه في حفل ضخم بأهرامات الجيزة بتاريخ اليوم ٢٨ يوليو، قبل أن يعلن إلغاء الحفل بشكل رسمي.

وأعلن ترافيس سكوت، عن طرح ألبومه UTOPIA، من خلال صفحاته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقعه الإلكتروني الرسمي.، فكتب “UTOPIA في الأسواق الآن”.

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بوستر ألبوم ترافيس سكوت

ترافيس سكوت يعلق من جديد على إلغاء حفله في مصر 

وقال “ترافيس” في تدوينة له: “في مصر عند الأهرامات، سيقام الحفل، ولكن بسبب بعض التفاصيل اللوجستية فإنهم يحتاجون إلى بعض الوقت للتنفيذ. سأنشر قريبًا تاريخ الحفل.. أحبكم جميعًا”.

 

علق الرابر العالمي ترافيس سكوت من جديد على إلغاء حفله في مصر في الأهرامات الذي كان من المقرر أن يقام غدًا الجمعة 28 يوليو ٢٠٢٣، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية على دور النقابة في إلغاء حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت في مصر الذي كان من المقرر إحياؤه يوم 28 يوليو ٢٠٢٣ في الأهرامات. 

 

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وقال محمد عبد الله في تصريح خاص لـ"فيتو": “التأثير لم يكن من السوشيال ميديا بقدر ما هو إلغاء تصاريح النقابة لإقامة حفل ترافيس سكوت هو دا اللي جعل الشركة المنظمة لم تستكمل إجراءات إقامة الحفل ومنها تصريح النقابة”.

 

وتابع: "طب ما هي السوشيال ميديا كانت موجودة في موضوع سعد لمجرد والدنيا اتقلبت ضد سعد لمجرد وفي الآخر الحفلة بتاعته أقيمت بشكل عادي".

 

وأضاف: "الناس كانت لازم تتفاجأ بتأثير قرار النقابة اللي هو سبب من أسباب إلغاء الحفل ودا أظهر أن النقابة لها تأثير قوي وضلع أساسي ومؤسسة من مؤسسات الدولة، التي يكون لها حق في إلغاء الحفلات وكان فيه كتير بيشككوا في مدى تأثير النقابة".

 

أسباب إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات الشهير "تويتر" إلغاء الحفل، عقب حالة الجدل التي أثارها.

 

وكتبت الشركة المنظمة: "تم إلغاء العرض، الذي كان مقررًا إقامته في 28 يوليو في أهرامات الجيزة في مصر لسوء الحظ، على الرغم من الجهود الجبارة، فإن هناك مشكلات إنتاجية معقدة أدت إلى عدم إمكانية إقامته".


مصير تذاكر حفل ترافيس سكوت بعد إلغائه

وتابعت الشركة في بيانها: "نتفهم أن هذا الخبر مخيب للآمال وليست النتيجة التي يرغب فيها أي منَّا، سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر عند نقطة الشراء، نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء ونقدر تفهمك للأمر، لا نزال ملتزمين بتقديم عروض حية استثنائية للجماهير ونأمل أن تتاح لنا الفرصة".

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الفنان كانييه ويست كانييه ويست وترافيس سكوت كانييه ويست يفقد لقب ملياردير ترافيس سكوت في روما ترافيس سكوت في ايطاليا

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