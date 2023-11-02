مدبولي: مستعدون لإتاحة الأراضي لإنشاء المدارس الكونية بالمحافظات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أرض القرية الكونية كانت منطقة مهملة، ولكن ما رأيناه اليوم يؤكد مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة فى الشراكة بين القطاع العام والخاص.

مجمع المدارس بالقرية الكونية

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.





وتابع رئيس الوزراء قائلا إن الحكومة تهتم بتعظيم الأصول غير المستغلة، موضحا أن الدولة مستعدة لإتاحة الأراضى لإنشاء المدارس الكونية بالمحافظات.

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مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 5 مدارس، وجارى الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية ويبلغ عدد الطلاب حاليا 1000 طالب.



وتابعت فى كلمة لها خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، أن الطاقة الاستيعابية فى المرحلة الأولى تصل لـ7 آلاف طالب، مشيرة إلى أن هذه المدارس تخدم طبقه كبيرة من المجتمع.



وأوضحت أن هذا المشروع هو الأكبر والأهم فى العائد الاستثمارى على المجتمع.

وكان اجتمع أمس الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.