الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مدبولي: مستعدون لإتاحة الأراضي لإنشاء المدارس الكونية بالمحافظات (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو

 قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أرض القرية الكونية كانت منطقة مهملة، ولكن ما رأيناه اليوم يؤكد مدى نجاح الفكر الذي تتبناه الدولة فى الشراكة بين القطاع العام والخاص.

 

مجمع المدارس بالقرية الكونية

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر. 
 


وتابع رئيس الوزراء قائلا إن الحكومة تهتم بتعظيم الأصول غير المستغلة، موضحا أن الدولة مستعدة لإتاحة الأراضى لإنشاء المدارس الكونية بالمحافظات. 

Advertisements

txt

صحف عالمية تنقل رسالة مصر الحاسمة.. وول ستريت جورنال تسلط الضوء على تحذيرات مدبولي.. وتليجراف تحلل تصريحات رئيس الوزراء

txt

تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء.. الحكومة تستهدف ضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات.. مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه آخر 10 سنوات

 

مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية

 وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 5 مدارس، وجارى الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية ويبلغ عدد الطلاب حاليا 1000 طالب. 

وتابعت فى كلمة لها خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، أن الطاقة الاستيعابية فى المرحلة الأولى تصل لـ7 آلاف طالب، مشيرة إلى أن هذه المدارس تخدم طبقه كبيرة من المجتمع.

وأوضحت أن هذا المشروع هو الأكبر والأهم فى العائد الاستثمارى على المجتمع.

وكان اجتمع أمس الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجمع المدارس بالقرية الكونية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولى يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء: أتطلع لـ 300 مدرسة كونية على الأقل

بعد افتتاح مجمع القرية الكونية، مدبولي يتفقد بعض المدارس (صور)

رئيس الوزراء يشهد افتتاح وتشغيل مجمع المدارس بأرض القرية الكونية بمدينة حدائق أكتوبر

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة

صحف عالمية تنقل رسالة مصر الحاسمة.. وول ستريت جورنال تسلط الضوء على تحذيرات مدبولي.. وتليجراف تحلل تصريحات رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي

رئيس الوزراء يلتقي الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

كواليس مكالمة الخطيب مع رضا سليم بعد إصابته في الكتف

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

مراد منير: تعاونت مع الكينج 18 عاما بدون خلاف واحد.. فخور بأولادي ولا تشغلني انتقادات «أبناء العاملين»

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية