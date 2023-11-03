الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

مفيش أحلى من الفلاحي.. حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدي(فيديو)

حكاية أم رحمة مع
حكاية أم رحمة مع الفطير المشلتت والعيش البلدى بالغربية،فيتو

في محافظة الغربية وبالتحديد مدينة كفر الزيات تجلس الست "أم رحمة" تصنع أحلى فطير بالسمن البلدي على "طبلية خشبية " وبجوارها أنواع متعددة من الزبد والسمن، وطبق كبير به عجين الفطير تقوم بتقطيعه لتصنع طبقات من الفطير الفلاحي.
 

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وتقول "أم رحمة" إنها تبدأ عملها فى السادسة صباحا وحتى السابعة مساء فهى تقوم بالتجهيز للفطير المشلتت بالسمن البلدى، حيث تقوم بعملية العجن ثم تركه لفترة ليختمر وبعد ذلك تبدأ مرحلة التقطيع.

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وتابعت إنها بعد ذلك تترك عجينة الفطير لتزداد الاختمار ثم تبدأ فى عمل الرقائق المكونة للفطير، موضحة أنه تتكون الفطيرة من عدة رقائق حسب طلب الزبون منها ما يبدأ من 4 رقائق وحتى 10 رقائق ليكتمل الطلب مع العسل الأبيض والأسود والقشطة والجبن القريش.

وتضيف أم رحمة إنها تجلس وزملاءها أم هبة وأم عبد الله كل صباح يحضرن الدقيق وتفردن العجين حول الفرن الطيني الصغير لصنع أشهى المخبوزات الفلاحي وبعد ساعات قليلة يمتلئ المنزل كله برائحة الخبيز الشهية والتي اعتاد الناس شمها كل صباح من المكان. 

"أم رحمة" كانت لها طريقتها الخاصة المميزة والتي دفعت الأصدقاء والجيران لأن يطلبوا منها صنع المخبوزات بنفسها في المناسبات والأعياد ومن هنا جاءت فكرة مشروع عائلي خاص بخا تشاركها فيه صديقاتها.

وتؤكد أم رحمة انه مع الظروف الصعبة التي نعيشها قررت عمل مشروع عن طريق عمل المخبوزات الفلاحي التي تبرع في صنعها، وقررت إشراك صديقاتها اللاتي لا يختلفن عنها في الشطارة والبراعة في الصنع، وقامت بشراء فرن صغير لصنع المخبوزات لمن يطلبها"

وفي وقت صغير بدأ الأصدقاء والجيران والعملاء يتوافدون علي وشركاءها لطلب الفطير المشلتت والكعك والقراقيش والعيش الفلاحي والفطير بالسمن البلدي وغيرها.

ورغم أن الشريكات الثلاث بارعات في كل مرحلة من مراحل الخبيز إلا أن كل منهن تفضل الاهتمام بمرحلة بعينها، فمثلا تهتم أم هبة السيدة الخمسينية بمرحلة تسوية العجين بالفرن، وأم عبد الله التي تبلغ من العمر ٤٥ عاما بالعجن، إما أم محمد فتحب قص العجين وفرده في صاج الخبز.
 

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا فطير عيش

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