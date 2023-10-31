الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة طنطا يوجه عمداء الكليات بالعمل على زيادة الموارد الذاتية

رئيس جامعة طنطا،فيتو
رئيس جامعة طنطا،فيتو

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

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جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.
أشاد الدكتور محمود ذكى بالتطور الكبير الذى حققته كلية الطب خلال الفترة الماضية من تطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة وقدرات التشغيل بالكلية بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية وخدمة الطلاب، مقدما الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية على دعمهم الكامل للمشروعات الطبية القومية التي تتبناها الجامعة.

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كلف رئيس الجامعة العمداء بضرورة الانتهاء من أعمال رصد البيانات الخاصة بمنصة تقييم الأداء الجامعي، وإنهاء كافة الملفات التي تتطلبها التصنيفات الدولية واعطائها الأولوية القصوى لدورها في تحقيق مكانة متميزة ومرموقة  للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المحلية والدولية، كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل على زيادة الموارد الذاتية للكليات من خلال خطط استراتيجية تستهدف تنمية الموارد وزيادة الدخل. 
 

كما كرم الدكتور محمود ذكي الطالبة كلارا سامر، الأولى على مستوى الجمهورية قطاع التربية النوعية والاقتصاد المنزلي والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر،كما كرم  رئيس الجامعة أيضًا الطالبة صباح على السطوحى لإهداء الجامعة مشروع التخرج الذي صممته الخريجة ونفذته لشعار اليوبيل الذهبي للجامعة مصمم بلوحة "موزيك" تحت اشراف الدكتور حسن حسن طه الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مؤكدًا على أهمية تكريم المتفوقين وتشجيعهم ورعايتهم، باعتباره دافعا أساسيًا للاستمرار في التفوق. 


خلال الاجتماع قدم الدكتور محمد الششتاوى مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة عرض تقديمي تناول خلاله أداء الكليات من خلال منظومة تقييم الأداء المؤسسي، ومنصة التصنيفات الدولية بالجامعة.

 

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