محافظ الغربية يتفقد منفذ معا ضد الغلاء بالمحلة الكبرى

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأجرى محافظ الغربية جولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنفذ معا ضد الغلاء بحي ثاني المحلة الكبرى وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

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ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منفذ معا ضد الغلاء والأسعار المطروحة مؤكدا أن المحافظة تحرص علي التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع القرى والمدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مركز ومدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجرى محافظ الغربية صباح اليوم جولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية.

وبدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا - سليم كفر الساحل الكرسة كفر الشرفاء شوئي كفر مسعود كفر الجبالية كفر- خضر- كفر الشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبو داوود ميت حبيش القبلية كفر الحما - خرسيت كفر عصام- المنطقة اللوجستيه - مجمع الكليات بسبرباى - مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.