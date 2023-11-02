تعليم الفيوم تستضيف البطولة الإقليمية لشمال الصعيد لذوي الهمم

قالت الدكتورة اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن التربية والتعليم بمحافظة الفيوم تستضيف البطولة الإقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة (التربية الفكرية والدمج) لقطاع شمال الصعيد بالاستاد الرياضي يوم 6 نوفمبر الجاري، وتضم البطولة كل العاب القوي بالإضافة إلي كرة السلة.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه سيشارك في البطولة أربع محافظات بالإضافة إلي الفيوم " أسيوط - المنيا - بنى سويف - الوادى الجديد ".

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مشروع قرية متعلمة

يذكر أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي الفيوم وبني سويف، وهيئة إنقاذ الطفولة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروع قرية متعلمة، ويشارك من الفيوم في المشروع 50 مدرسة مجتمعية، بإدارات إطسا وطامية وسنورس التعليمية، والمشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفذه هيئة إنقاذ الطفولة مع جمعيات شريكة، وهو أحد مشروعات التعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية لتمكين مجتمعات الريف المصري من جنى ثمار التعليم عن طريق تحسبن مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والأمهات ونشر ثقافة القراءة في المنازل والمجتمعات، ويهدف المشروع إلى تعليم مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية التعلم والتطوير الذاتي للسيدات والأطفال بالتعليم الابتدائي، من خلال خطة متقنة لتحسين مهاراتي القراءة والكتابة لطلاب التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة.

التدريب والتقييم

و يتم تقييم طلاب التعليم المجتمعي بالصفوف الثاني والثالث الإبتدائي على عدة مهارات ومنها (اسم الحرف وصوته وقراءة كلمات مفهومة وكلمات غير مفهومة مع فهم مسموع وفهم مقروء ورسم إملائي)، ويتم التدريب بواسطة فريق عمل مُدرب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مكون من (موجهي الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية)، ومشرفي ومسئولي التعليم المجتمعي وإدارة التدريب بالمديرية.

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