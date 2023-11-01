الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم: تكثيف الحملات لضبط مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، للحفاظ علي حقوق الدولة والشعب.

التعامل بشدة

وقال محافظ الفيوم، أنه من الضروري التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور، لافتًا إلي أن ملف التعديات يحتاج إلي دقة في الرصد، ثم التعامل السريع، ثم الإجراء القانوني وتسليم المحاضر، ثم تنفيذ الأحكام على المخالفين، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي تقاعس من أي مسئول معني بهذا الملف، أو أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المقصرين.

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تنسيق الإدارات المختلفة

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسئولي المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها وإيقاف  الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتًا إلي أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أي حالة تعدٍ جديدة، ومصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

حملات يومية

ووجه محافظ الفيوم،  المسئولين المعنيين، بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف، وما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وطلب محافظ الفيوم، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

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