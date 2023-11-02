الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

ليلة سقوط الحمر، الأهلي يودع الدوري الإفريقي واليونايتد يسقط أمام نيوكاسل والريدز يهرب بالزي البديل

ليفربول بالزي الأبيض،
ليفربول بالزي الأبيض، فيتو

يبدو أن ليل الأربعاء الماضي لم يكن رحيمًا على الفرق التي اعتادت ارتداء اللون الأحمر في كل البطولات القارية والدولية.

 

الأهلي يودع الدوري الأفريقي

البداية مع الأهلي والذي ودع منافسات الدوري الأفريقي للموسم الحالي من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب الأفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على صن داونز في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على إستاد القاهرة، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى النهائي مستفيدًا بالهدف الذي سجله في مباراة الذهاب على ملعبه.

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مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل

وفي كأس الرابطة الإنجليزي، سقط مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ16.

أحرز أهداف نيوكاسل يونايتد كل من، ميجيل ألميرون في الدقيقة 28، ولويس هال في الدقيقة 36، وجوزيف ويلوك في الدقيقة 60.

ويأتي سقوط مانشستر يونايتد وخروجه من بطولة كأس الرابطة من الدور ربع النهائي جاء استمرار لسقوط أصحاب الزي الأحمر.

 

بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

وفجر ساربروكن أحد أندية الدرجة الثالثة مفاجأة كبيرة بعدما فاز على ضيفه بايرن ميونخ 2 - 1 الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم التي سبق للفريق البافاري الفوز بها 20 مرة.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16، قبل أن يدرك باتريك سونثماير التعادل لساربروكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة.

 

ليفربول يهرب بالزي البديل

ونجح ليفربول الأنجليزي بـ “الزي الأبيض” في الهروب من لعنة الأحمر، وتأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين لهدف أمام  بورنموث في اللقاء الذي أقيم في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأحرز كودي جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

هدف ليفربول الأول جاء بعد خطأ دافعي في إبعاد الركنية لليفربول من مدافعي بورنموث، ليواجهها جاكبو أمام المرمى مباشرة بتسديدة في شباك رادو حارس  بورنموث.

وأحرز بورنموث هدف التعادل  بعد عرضية  من سكوت على القائم البعيد لتجد الكرة جاستن الذي يسدد بالرأس في مرمى كيليهير ويعلن عن تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 70 بتسديدة متقنة في مرمى  بورنموث.

 

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ليفربول مانشستر يونايتد بايرن ميونخ الأهلي صن داونز

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