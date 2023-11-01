الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة الإسماعيلية: تقديم الخدمات الطبية لـ1238 مواطنا خلال قافلة بالقصاصين (صور)

جانب من القافلة الطبية،
جانب من القافلة الطبية، فيتو

 نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج، التابعة لمركز ومدينة القصاصين. 

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المستهدف من القافلة 

 استهدفت القافلة أهالي مركز ومدينة القصاصين، واستقبلت القافلة 1238 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

جانب من القافلة، فيتو 
جانب من القافلة، فيتو 

تخصصات القافلة 

ومن جانبه أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية  حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.  

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جانب من القافلة، فيتو 

التوعية الصحية 

 وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. 

جانب من القافلة، فيتو 
جانب من القافلة، فيتو 

تفاصيل المنتفعين من تخصصات القافلة 

وأكدت أنه تم استقبال عدد 399 مواطنًا بعيادة الباطنة و134 مواطنًا بالجراحة و92  سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 45 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال عدد 320 حالةً بعيادة الأطفال كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 39  حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 64 حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية عدد 65 حالة، وعدد 76 حالة بعيادة الأسنان، وعدد 5 حالات بوحدة الأشعة.
 

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