الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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محافظات

محاضرة الآثار المصرية حضارة لا تموت بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

جانب من المحاضرة،
جانب من المحاضرة، فيتو

تواصل المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، إقامتها للفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.  

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محاضرة عن الحضارة  

وقدمت مكتبة أبو صوير الثقافية في مدرسة المحسمة الثانوية المشتركة، محاضرة ثقافية بعنوان (الآثار المصرية حضارة لا تموت) ألقى المحاضرة سامح أحمد السيد مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية.  

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جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

قدم الحضارة المصرية 

وتناول المحاضر خلال حديثه، عددا من النقاط أهمها قدم الحضارة المصرية والتي تمتد في عمق التاريخ لآلاف السنين، تحوي مصر بمناطقها الأثرية المختلفة أكبر نسبة آثار في العالم،  تزخر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المناطق الأثرية الهامة، كمنطقة تل المساخيط، ومنطقة تل الرطابي، وكفر حسن داوود، ومناطق أخرى ترجع للعصر اليوناني الروماني.  

جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

واجب المصريين تجاه الحضارة المصرية 

وأشار المحاضر إلى واجبنا تجاه الأثار ومنها الحفاظ عليها والتعريف بها، ومقاومة كافة أشكال الحفر والتنقيب غير القانونية.  

 

كما تم عرض العديد من الصور للمناطق الأثرية والمقابر التاريخية داخل محافظة الإسماعيلية بواسطة الشاشة التفاعلية في المدرسة. 

جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

شهد المحاضرة عمرو علي مسئول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.


ومن جهة أخرى، عقد قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان السمسمية ودورها في المقاومة بمدن القناة حاضرت فيها فاطمة أحمد، باحثة بأطلس فلكلور، حيث بدأت المحاضرة بكلمة ترحيب من محمد رشدي مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، ثم تحدثت المحاضرة عن السمسمية وتأثيرها على المجتمع تعريف ما هي آلة السمسمية وبداياتها وتطورها وهل لها تأثير إلى الآن في المجتمع أم اندثرت.  

 

جانب من المحاضرة، فيتو 
جانب من المحاضرة، فيتو 

ورشة للرسم الحر 

وعلى هامش المحاضرة، أقيمت ورشة رسم حر تدريب سماح علي، وتزينت الورشة بإعلام فلسطين ومصر وانتصارات أكتوبر بمشاركة طلاب مدرسة مصطفى كامل الابتدائية.  

 

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