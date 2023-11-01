حكاية عيشها بفرحة الحلقة 8، والدة هاني عادل في زيارة مفاجئة لهبة مجدي

حكاية عيشها بفرحة، شهدت الحلقة ٨ من مسلسل ٥٥ مشكلة حب حكاية عيشها بفرحة عدم اقتناع نيفين بعلاقة هادي ويسر بعدما انتشرت فيديوهات تجمع الاثنين أثناء مشاجرة هادي مع شخص من أجل يسر.

واعترف هادي بحبه ليسر أمام والدته التي كانت في منتهى السعادة حتى علمت أنها تجلس على كرسي متحرك، فقررت أن تخبر نيفين حتى تمنع وجود أي علاقة تجمع بين ابنها وبين يسر.

ويحاول هادي التقرب من يسر بمساعدة شقيقتها عاليا فتذهب الأخيرة مع يسر في مكان مفتوح فتتفاجئ بوجود هادي الذي يقنع يسر أنها يجب أن تكمل مسيرتها من أجل تحقيق حلمها حتى إن لم يكن لعلاقتهما مستقبل، وتستعيد يسر حالتها النفسية الإيجابية أيضًا مع زيارة جلال التي ساعدت على استعادة حالتها النفسية الإيجابية، وفي الأخير نجد والدة هادي على باب منزل يسر.

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تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل عيشها بفرحة

شهدت الحلقة ٧ من حكاية عيشها بفرحة إصرار هادي على التقرب من يسر وإقناعها بالدخول في علاقة معها، وتوافق يسر بعدما يرسل لها هادي زهور على المنزل وينتظرها أمام منزلها ويخرجان معًا.

ويتواعد الثنائي وبعد انتهاء اليوم يتشاجر هادي مع شخص بسبب يسر حيث وضع هذا الشخص سيارته في مكان مخصص لذوي الهمم، ويصل الفيديو إلى نيفين، وعلى جانب آخر يتقارب كل من جلال وعاليا.

الحلقة 6 من مسلسل عيشها بفرحة

اعترف هادي في الحلقة ٦ من حكاية عيشها بفرحة من مسلسل ٥٥ مشكلة حب بحبه ليسر التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي في مفاجأة للجمهور.

وخلال الحلقة تحاول يسر تجنب هادي قبل أن يعترف بحبه لها خاصة أنها وجدته مع زينة ولكن في الأخير تتفاجأ بحديثه.

وينفصل جابر وهيام بعدما وجد جابر حبيبته تخرج من “كارافان” المخرج، بينما تنضم عاليا إلى فريق عمل الفيلم وتعمل ضمن فريق المكياج.

أيام عرض حكاية عيشها بفرحة

وانطلقت أولى حلقات حكاية عيشها بفرحة مؤخرًا على شاشة قناة ON ويتم عرض الحلقات من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد حلقات المسلسل مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

تفاصيل عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف، فإن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، للمنتج أحمد عبد العاطي، وبالتالي فإن عدد حلقات حكاية ما تيجي نشوف سيكون 10 حلقات فقط.