عرض مسلسل البيت بيتي 2 قريبًا على شاهد

مسلسل البيت بيتي ٢، تعرض منصة شاهد مسلسل البيت بيتي ٢ قريبًا وهو الجزء الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

وكانت المنصة قد نشرت على حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة من المسلسل مرفقة بتعليق “راجعين.. احنا جاهزين.. انتوا جاهزين ؟.. #البيت_بيتي الموسم الثاني قريبًا على #Shahid”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل البيت بيتي ٢ عدد من الصور التي تكشف كواليس مسلسل البيت بيتي ٢ الذي ينتظره الجمهور.

بوستر مسلسل البيت بيتي ٢ الرسمي

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على منصة شاهد الرقمية.

بدء تصوير البيت بيتي ٢

وكانت الشركة المنتجة لـ مسلسل البيت بيتي، أعلنت مؤخرًا، عن انطلاق تصوير مسلسل البيت بيتي ٢وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الحساب الرسمي للشركة المنتجة لمسلسل البيت بيتي ٢ صورة للفنان مصطفى خاطر أثناء التصوير مرفقة بتعليق “انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل #البيت_بيتي إنتاج: Masha Entertainment أمير إبراهيم شوقي إخراج: خالد مرعي”.

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الإعلان عن مسلسل البيت بيتي ٢

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل البيت بيتي أعلنت عقب انتهاء الموسم الأول من المسلسل الذي حقق نجاحًا لافتًا بمجرد بدء عرض حلقاته، عن طرح جزء ثاني من المسلسل ونشرت بوستر للمسلسل، وأرفقت تعليقا “ انتظروا الجزء الثاني من مسلسل #البيت_بيتي على #شاهد_vip”.

مسلسل البيت بيتي الموسم الأول

وفيما يتعلق بمسلسل البيت بيتي فإن المسلسل مكون من 10 حلقات، أي إنه مسلسل قصير حيث إن مسلسل البيت بيتي عدد الحلقات لن تتخطى الحلقات العشرة.

وأبطال مسلسل "البيت بيتي"، هم: كريم محمود عبد العزيز (كراكيري) والفنانة ميرنا جميل والفنان مصطفى خاطر وسليمان عيد ومحمد محمود عبد العزيز وعابد عناني، والمسلسل من إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وتدور قصة مسلسل البيت بيتي حول بينو الذي يُجبر على العودة إلى القاهرة، وذلك من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة وهو القصر الذي يرثه ويشهد حدوث مواقف مخيفة.