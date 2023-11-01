جحيم يسقط من السماء فوق رؤوس الأعداء، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

التوغل البري في غزة، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد من إحدى المسيرات التابعة لها على قوة برية صهيونية في شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

الله أكبر



الآن كتائب القسام تبث مشاهد لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة راجلة صهيونية شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Wy97caY9Jr — رضوان الأخرس (@rdooan) November 1, 2023

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وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء تدمير دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

كتائب القسام تعرض مشاهد من التحام مجاهديها بالآليات شرق حي الزيتون وتدمير عدد منها pic.twitter.com/PBgP07lDeH — Jihad (@Jihadk66) November 1, 2023

بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع كتائب القسام، عن استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون

وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت كتائب القسام تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.

كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

مقتل 16 جنديا داخل قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.

الهجوم البري على قطاع غزة

في السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه فى وقت سابق، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.

وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام، مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.

وعلى الرغم من قيام بعض آليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كتائب القسام نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا وأسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.