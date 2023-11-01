الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عرين الأسود تعلن النفير في الضفة الغربية: اخرجوا البنادق للدفاع عن غزة

عرين الأسود، فيتو
عرين الأسود، فيتو

أعلنت مجموعة عرين الأسود، حالة النفير العام فى الضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية المحتلة، وطالبت من مسلحي الضفة تصحيح وجهة سلاحهم ضد الاحتلال، مشيرة أن من يفعل عكس ذلك يضع نفسه في صف العملاء والمتخاذلين.

عرين الأسود تطالب بإخراج السلاح فى الضفة

وقالت مجموعة  العرين في بيان صحفي، إن الله لن يبارك في مسلحي الضفة وأسلحتهم إن لم يشتركوا في تلك المعركة التي سيسجلها التاريخ، مضيفة أن من لم يسجل نفسه في تلك المعركة ويشارك فيها وينتصر يعتبر نفسه من العملاء والمتخاذلين.

وتابع: "آلاف البنادق التي يمتلكها شباب الضفة آن لها أن تخرج وأن تعرف بوصلتها، لا مبرر لكل بالغ عاقل أن يتأخر عن هذه المعركة بكل ما يملك من وسيلة وبالذات من يمتلكون السلاح".

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وجدد العرين دعوته للإضراب الشامل في كل مدن الضفة والاشتباك في كافة الميادين، مضيفا: " نؤكد لن يعود أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية في الضفة الغربية حتى انتهاء المعركة".

وأشار العرين في بيانه إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الاعلامي على ما يقوم به مقاومي الضفة من عمليات وأن غزة ليست وحدها، حيث قدمت الضفة خلال أيام شهداء مالم تقدمه في عام كامل.

عرين الأسود تدعو لقتال الاحتلال فى الضفة

وتابع: "الضفة الغربية على عهدها ووعدها، الاحتلال يعتم تعتيم كامل على كل اشتباك يقع في الضفة الغربية؟ نخاطبكم الآن وجنين ومخيمها في أوج اشتباكها ونابلس تشتبك وبيت أمر تشتبك".

وأشاد العرين بالحراك الطلابي والشبابي المنطلق من المدارس في الضفة الغربية استجابة لنداء عرين الأسود وتنديدًا بالعدوان على قطاع غزة.

وعقب: "نحيي هذا الحراك الطاهر الذي خرج من كافة مدارس الضفة الغربية ونقول لكم استمروا ونحيي أيضا الحراك الشبابي، فأنتم أصحاب القرار لا غيركم".

وختم العرين بيانه محذرًا الاحتلال: “لن يستطيع هذا العدو احتمال ما يخطط ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم”.

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