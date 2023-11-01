الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

30 صنفا، أسعار السلع التموينية على البطاقات خلال شهر نوفمبر

أسعار السلع التموينية،فيتو
أسعار السلع التموينية،فيتو

أسعار السلع التموينية، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار سلع  نوفمبر 2023 على بطاقات التموين، ويتم صرف 30 سلعة تموينية على البطاقات.

وانتظمت وزا ة التموين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء،  في صرف مقررات شهر نوفمبر 2023 من السلع التموينية، من خلال المنافذ البالغ عددها 40 ألفا علي مستوي الجمهورية لصالح نحو 64 مليون مواطن مقيدين علي  22 مليون بطاقة،  والتي توفر 30 صنفًا حيث تبلغ  قيمة السلع التموينية لـ 37مليار جنيه سنويا.
 

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وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر نوفمبر  كالآتي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

 

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أسعار السلع التموينية السلع التموينية وزارة التموين مقررات شهر نوفمبر

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