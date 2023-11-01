حزب مصر أكتوبر: قصف مخيم جباليا انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

مخيم جباليا، أدانت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

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العدوان على قطاع غزة

‏وأضافت"مديح" أن قوات الاحتلال يوما عن يوم لا تزداد إلا انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته التدخل الفوري لوقف اطلاق النار والتصعيد فى غزة.

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العدوان على مخيم جباليا

كما طالبت بضرورة المساهمة فى إدخال المساعدات للمدنيين بقطاع غزة، على أن توقف قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق المدنيين.



غزة، وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والرجوع لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني فى استرداد أرضه تاريخية ومشروعة.