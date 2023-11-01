الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

ضربته حتى الموت، مصرع طفل عمره عامين على يد مربية بشبرا

مصرع طفل بشبرا الخيمة،
مصرع طفل بشبرا الخيمة، فيتو

شهدت مدينة شبرا الخيمة، مصرع طفل عمره عامين بعد تعرضه للضرب المبرح، على يد إحدى مربياته، وذلك بسبب لهو الأطفال، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق. 

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البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغًا من أحد الأهالى بمصرع طفل ذات عامين من عمره، وجرى على الفور إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

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وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع نجل المستضيفة للطفل نظير مبلغ مالي شهري، وقامت بالاعتداء على الصغير بالضرب ورطمه بالحائط حتى سقط أرضا وتوفي متأثرًا بجراحه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي جثة الطفل، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

 

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