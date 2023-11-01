محافظ الجيزة: لجان للمرور اليومي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات (صور)
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضى الزراعية.
تكليفات محافظ الجيزة
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، ومؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.
تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود الرصد والمتابعة والتشديد على تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات.
وأكد محافظ الجيزة خلاله اللقاء على الأهمية القصوي التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
استعراض موقف الإزالات والتعديات
وشهد اللقاء استعراض موقف الإزالات والتعديات التي تم تنفيذها على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتي ٢٠٢٣، وشدد محافظ الجيزة علي إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي والبالغ عددها ٢٩٧ حالة متغير مكاني مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة وعشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك مشددًا على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء ( المالك أوالمقاول ).
كما أكد محافظ الجيزة علي أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
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