وحدة سكان أبو النمرس تنظم ندوة "صحتنا في بيتنا" بحضور 50 طالبا

عقدت وحدة سكان أبو النمرس بمحافظة الجيزة ندوة فى معهد نزلة الاشطر الابتدائي تحت شعار صحتنا فى بيتنا، بحضور فضيلة الشيخ سيد جلال مندوب عن منطقة وعظ الجيزة، والدكتورة نهى محمد مندوبا عن إدارة الصحة، ودار الحوار عن أهمية المحافظة على البيئة وتنشئة الأطفال على الوعى بمشاكل البيئة وتحمل المسؤولية نحو الأرض التى خلقها الله لنا وتكلم كل من السادة الحضور وكان عدد المستفيدين ٥٥ مستفيدا من طلاب المعهد الذين حضروا الندوة.

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يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان والدكتورة فاطمة الزهراء رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية وعبد الله عتيق رئيس وحدة السكان بالمحافظة وتحت إشراف وتوجيهات المهندس مبروك عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وتحت إشراف رجاء حسن سلامة رئيس وحدة سكان أبو النمرس.

حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة أبو النمرس وشن حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات، وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.



واطلع المحافظ على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بكافة الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت وبزاوية أبو مسلم والتي ساهمت في تحسين مستوى النظافة ورفع حوالي ٦٠ طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت الجهود رفع كافة تجمعات المخلفات بمحيط المدارس وذلك في استجابة فورية للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمواصلة جهود رفع المخلفات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني والتواجد الميداني الدوري للاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة أبو النمرس والتي تم إنجاز ٩٥ % من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الأولى وجاري الاستكمال.



اجتماع المجلس التنفيذي



وكان محافظ الجيزة ترأس اجتماع المجلس التنفيذي، وأكد على الاهتمام بلقاء المواطنين الدوري لحل مشاكلهم، وشدد على متابعة الأسواق يوميًا، وفتح منافذ سلعية مخفضة بمختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على المرور على المحال والماركات للتأكد من كتابة أسعار السلع بشكل واضح ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والالتزام بتخفيضها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في ذلك الصدد.