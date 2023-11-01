الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد عددًا من المخططات التفصيلية لـ 5 مراكز

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،فيتو

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق  5 مراكز،في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

جاء الإعتماد على النحو التالي المخطط التفصيلي لقرية أبو خداش التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية،و إعتماد المخطط التفصيلي لقرية قراقص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرنوب بمركز دمنهور،وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية عثمان محرم التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو العطا بمركز أبو المطامير، وإعتماد المخطط التفصيلي لقرية خنيزة التابعة للوحدة المحلية بقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة، وإعتماد المخطط التفصيلي لقريتى بشارة حنا  وكفر السابى - التابعين للوحدة المحلية بقرية لقانه بمركز شبراخيت.

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اكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالبحيرة، أنه قد تم إعتماد المخططات التفصيلية وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا،وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام، مشيرةً إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

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مراكز البحيرة اعتماد المخطط دمنهور

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