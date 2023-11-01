أخبار الأهلى، كهربا يقود التشكيل المتوقع لمباراة صن داونز.. لجنة التخطيط تدرس التعاقد مع مهاجم المصري.. وهؤلاء أبرز غيابات الأهلى فى مباراة اليوم

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كولر يراجع خطة مباراة صن داونز بالمحاضرة الختامية

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

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ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام صن داونز، وذلك وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني الفني، من أجل تحقيق الفوز باكثر من هدف وتعويض الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب لحسم التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الإفريقى.

غيابات الأهلى أمام صن داونز

ويغيب عن الأهلى أمام صن داونز كلا من محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

موعد وصول حافلة الأهلى لملعب مباراة صن داونز

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب القاهرة الدولي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة فريق صن داونز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

كولر قد يدفع بـ أحمد عبد القادر أمام صن داونز

قال الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد يدفع باحمد عبد القادر لاعب الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

وأكد شوبير أنه حال تأخر الأهلى فى تحقيق الفوز على صن داونز قد يكون احمد عبد القادر أحد الأوراق الهجومية التي يدفع بها كولر أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

في خط الهجوم: رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز

وتذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدوري الإفريقي.

كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أون تايم سبورت التي نجحت مؤخرا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي.

رسالة كولر إلى لاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه رساله الى لاعبى الفريق الأحمر قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقى.

وعلمت فيتو رسالة كولر إلى لاعبى الأهلى الذي طالبهم فيها بالتركيز والهدوء الشديد وعدم التسرع في أحرز هدف التقدم وكذلك الحرص على عدم استقبال أى هدف حتى لاتزداد المباراة صعوبة.

وأكد كولر للاعبى الأهلى أنه لابديل عن تحقيق الفوز على صن داونز والصعود إلى المباراة النهائية الذى يضع الفريق قريب من الحصول على لقب الدوري الافريقى.

الأهلى يدرس التعاقد مع مروان حمدى

وكشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى “من الآخر” المذاع على إذاعة شعبى fm عن وجود تفكير من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي للتعاقد مع مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدي.

وقال شبانه ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تدرس التعاقد مع مروان حمدى خلال الفترة المقبلة وذلك لتدعيم خط الهجوم الفريق الأحمر.

وأشار شبانه الى أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تتابع أزمة مروان حمدى مع ناديه المصرى البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة وذلك لحسم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.