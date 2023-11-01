الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلى يدرس التعاقد مع مهاجم المصرى البورسعيدي

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

الأهلى، كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى “من الآخر” المذاع على إذاعة شعبى fm عن وجود تفكير من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي للتعاقد مع مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدي.

الأهلى يدرس التعاقد مع مروان حمدى

 

وقال شبانه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تدرس التعاقد مع مروان حمدى خلال الفترة المقبلة وذلك لتدعيم خط الهجوم الفريق الأحمر.

 

وأشار شبانه أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تتابع أزمة مروان حمدى مع ناديه المصرى البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة وذلك لحسم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، مع إيقافه لحين التحقيق معه، فيما بدر منه خلال مباراة   بيراميدز.

وجاء ذلك بسبب السلوك غير المقبول مع الجماهير باستاد الجيش خلال مواجهة بيراميدز بالدوري. 

 

وحرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري علي الذهاب لمدرجات استاد برج العرب والاعتذار لجماهير النادي البورسعيدي، بعد واقعة بصق لاعب الفريق عليهم خلال مواجهة بيراميدز بالدوري.

 

وسيطرت حالة من الغضب علي جماهير النادي المصري باستاد برج العرب أثناء مباراة بيراميدز بالدوري والتي انتهت 3\2 لصالح بيراميدز.

 

جاء ذلك بعدما قام مروان حمدي لاعب الفريق البورسعيدي بالبصق عليهم نتيجة هتافات الجماهير ضدهم.

 

وأكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، أن ما حدث من مروان حمدي مهاجم الفريق مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال أبو قمر عبر برنامج “الماتش” مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة “صدى البلد”: "الجمهور يخلق الدوافع لكرة القدم، جمهور المصري يتحمل مشقة وعناء السفر من أجل دعم ومساندة الفريق، يجب أن يكون التعامل معه بتقدير كبير واحترام، العقاب كبير لأنه على قدر قيمة اللاعب الكبيرة في الفريق".

العصبية غيرة على الفريق وليس تجاوزا

وكشف: "معاقبة اللاعب رسالة له ولغيره أن النادي لن يقبل بأي حال من الأحوال مهما كانت الضغوطات.. العصبية تكون غيرة على الفريق وليس تجاوزا.

 


وأوضح: "فوجئنا بالتصرف، لم نسمع شيئا من الجمهور خلال تواجدنا في اللقاء، ربما يكون اللاعب سمع شيئا ما لكن لا يجب أن يكون هذا رد فعله تحت أي ظرف".
وأتم: "اللاعب موقوف في المباراة القادمة بشكل طبيعي، لحين انتهاء التحقيق".

 

 

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