محمد صلاح ورباعي الأهلي بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وضمت القائمة، النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ورباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، بجانب رياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي وفيكتور أوسيمين.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في أفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023، على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

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كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.