مصرع ميكانيكي غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة
تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، جهودها لانتشال جثة ميكانيكي لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة عزبة غبريال دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة عزبة غبريال دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، لمكان الواقعة وتكثف القوات من جهودها لسرعة انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ك ر م» 30 ميكانيكي، وذلك أثناء نزوله للإستحمام بمياه ترعة الإسماعيلية ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقًا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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