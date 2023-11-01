الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سيارة بالبساتين

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة شخص لقى مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بالبساتين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى البساتين، وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة نيابة البساتين

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