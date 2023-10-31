الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

مجلس القبائل والعائلات المصرية يشارك بـ 31 شاحنة لقطاع غزة (صور)

مساعدات مجلس القبائل
مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن مشاركته في توفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأطفال والأسر في قطاع غزة، تضامنا مع حق الطفل في الحياة وحصوله على المساعدات الأساسية. 

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قافلة مساعدات للأطفال 

وقال بيان رسمي لمجلس القبائل والعائلات المصرية: إنه شارك بقافلة مساعدات لأطفال غزة ، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لرفع المعاناة عن الأطفال في ظل الأوضاع  الكارثية التي يشهدونها. 

مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو
مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

خرق مواثيق الإنسانية 

وقالت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: إن ما يتعرض له الأطفال في غزة يخالف كل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، ولابد أن تتوقف الأعمال العدائية التي يذهب ضحيتها الأطفال وتنتهك كل حقوقهم.  

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مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

 

منظمة اليونيسيف 

وتضمنت القافلة مساعدات إنسانية من منظمة يونيسف بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية ضمت 31 شاحنة تضمنت 11 شاحنة تحمل مياه ومستلزمات طبية وفرتها اليونيسف لإرسالها على وجه السرعة للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا في غزة طبقا للتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني للمتطلبات الاكثر احتياجا. 

مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

 

وتوجهت بالشكر والتقدير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، وثمنت الدور الذى يلعبه كافة الشركاء والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية ومن ضمنهم منظمة يونيسف لإيصال المساعدات والاحتياجات إلى الأطفال والأسر في غزة.
 

مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو
مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو
مساعدات مجلس القبائل والعائلات المصرية، فيتو

 

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة في فلسطين من خلال المجهود الجوي 57 طائرة  من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالى أوزان 1435 طنا، وإجمالى المعونات البرية 3997 طنا، وأن إجمالي الشاحنات 160 شاحنة. 

 

عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بشأن مراكز الإغاثة، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها.

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