إزالة 38 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و15 قيراطا و23 سهما، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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تشديدات على التصدي للتعديات

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

توجيهات لورؤساء المدن والأحياء

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

جانب من التصدي للتعديات، فيتو

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تابعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود محافظة الإسماعيلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة أية تعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

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