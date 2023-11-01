الخميس 02 نوفمبر 2023
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انفوجراف

مشوار كولر الإفريقي مع الأهلي قبل مباراة صن داونز (إنفوجراف)

كولر مدرب الأهلي،
كولر مدرب الأهلي، فيتو

الدوري الإفريقي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي سوف تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي باياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

 

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